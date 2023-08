Luis Rubiales àti Jenni Hermoso: Ohun tó yẹ kóo mọ̀ nípa ìfẹnukonu tó dá wàhálà sílẹ̀ lágbo eré bọ́ọ̀lù àwọn obìnrin ní Spain

Akoko yii lo yẹ ko jẹ asiko ajọyọ fun ere bọọlu obinrin lorilẹede Spain, Igba akọkọ ti wọn yoo gba ife ẹyẹ agbaye fun ikọ agbabọọlu obinrin sugbọn ki lo sẹlẹ lasiko ajọyọ lẹyin ti Spain fi idi England janlẹ ni asekagba idije naa ni Australia gba ọna miiran yọ, to da ọpọlọpọ wahala silẹ.

Iwuwasi Luis Rubiales , Aarẹ ere bọọlu ti wọn fofin de da ọpọlopọ rogbodiyanj silẹ laarin awọn oloufẹ ere bọọlu nigba ti wọn ri to fi ẹnukoẹnu pẹlu agbabọọlu obinrin Jenni Hermoso nigba to n fun wọn fi ami ẹyẹ naa.

Bakan naa ni wọn ri ni bi to ti idi nnkan ọmọkunrin rẹ mu ni bi aye awọn eeyan pataki ti ifẹsẹwọnsẹ to pari.

Ifẹnukoẹnu yii ati iwuwasi rẹ ni bi aye awọn eeyan pataki to joko si ti da ọpọlọpọ rogbodiyan silẹ lagba ere bọọlu ni Spain

Eyi ni ibeere mẹta lati fi oye nipa nnkan to sẹlẹ:

Rubiales, ẹni ọdun mẹrindinlaadọta, darapọ mọ awọn to n wo ifẹsẹwọnsẹ naa ni bi ti Spain ti fi iya jẹ England pẹlu ami ayo kan sodo lati aye awọn eeyan pataki ni paapa isere Australia niluu Sydney.

Nigba to fere pe ifẹsẹwọnsẹ ti pari, Rubiales - ẹni to n duro lẹgbẹ Olori Letiza ti orilẹede Spain ati ọmọ rẹ obinrin, ọmọ ọdun mẹrindinloogun, Infanta Soffa - gba nnkan ọmọkunrin rẹ lasiko to n ṣe ajọyọ.