Taa ló pa Boluwatife tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di Nọ́ọ̀sì, tó tún yọ nǹkan lọ lára rẹ n'Ibadan?

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn ti ri oku ọdọmọbinrin kan, Omoniyi Boluwatife, akẹkọjade ni Lead City University, lẹgbẹ ọna niluu Ibadan. Iroyin sọ pe wọn ri oku rẹ lẹyin to lọ si ibi ayẹyẹ kan lati ṣe ajọyọ didi akọṣẹmọṣẹ nọọsi. Ọjọ kẹsan-an, oṣu Kẹjọ ni wọn ri oku Boluwatife, ti awọn ẹ̀yà ara rẹ kan ti di awati. Ninu fidio kan to n lọ kaakiri lori ayelujara, o han pe wọn la ikùn rẹ ki wọn to yọ awọn ẹya ara rẹ kan lọ, ti wọn si fi aṣọ bo o pada. Awọn iroyin kan sọ pe ile ọmọ to wa ninu rẹ ni wọn yọ, àmọ́ a ko le fidi eyi mulẹ. Wọ́n ṣẹṣẹ gba Boluwatife wọle sinu ẹgbẹ́ awọn nọọsi ati agbẹbi ni orile-ede Naijiria ni, ti iya ati awọn ọrẹ rẹ naa si wa lati ba a ṣe ayẹyẹ. Lẹyin eto iburawọle ni Boluwatife lọ fun ajọyọ miran nile faaji kan, Nightclub, niluu Ibadan.

Ile faaji ni àwọn o mọ nkankan nipa iku rẹ

Lẹyin ti iroyin iku Boluwatife jade sori ayelujara, ni àwọn ọmọ Naijiria ti n kesi ileeṣẹ ọlọpaa lati ṣe iwadii. Sugbọn botilẹ jẹ pe awọn ọlọpaa ko tii sọ ohunkohun lori iṣẹlẹ naa, awọn alaṣẹ ile faaji ti ọmọbìnrin naa lọ, ti sọrọ. Copacapana sọ nínú atẹjade kan pe awọn o le gba ẹbi iṣẹlẹ naa, nitori pe kii ṣe ọdọ wọn lo ti sẹlẹ. Ẹnikan lara àwọn aláṣẹ wọn to ba BBC Pidgin sọrọ, ní oriṣiriṣi eeyan lo ma n wa si ile faaji naa - ohun to ba sẹlẹ si wọn lẹyin ti wọn kuro nibẹ ko kan ile faaji naa. "Àwọn ọlọpaa ti bẹrẹ iwadii lori iṣẹlẹ naa, iranlọwọ nnkan ti ẹ̀rọ ayaworan CCTV wa ká silẹ nikan si la le ṣe fun wọn nitori pe kii ṣe sàkání wa lo ti sẹlẹ." Ile faaji naa sọ pe awọn yoo fun awọn ọlọpaa ni gbogbo nǹkan to le tọka si ẹni to wa pẹlu Boluwatife ni alẹ́ ọjọ to lọ sile faaji naa.