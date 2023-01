Yóò ṣòro fún ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn láti yí ìdájọ́ tó yọ Adeleke kúrò nípò gómìnà padà – Falana

Ọrọ yii lo n jade lẹyin ti ile ẹjọ to n gbọ awuyewuye esi ibo gomina ipinlẹ Osun to waye ninu oṣu Keje ọdun to kọja kede pe Gboyega Oyetola lo jawe oluborio ninu eto idibo naa.