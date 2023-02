Ọwọ́ tẹ Nọ́ọ̀sì ọmọ Nàìjíríà 20 tó ń fi ayédèrú ìwé ẹ̀rí ṣiṣẹ́ ní US, bàa ṣe rí wọn mú rèé - Ìjọba

Wo boo ṣe lè di nọọsi ni Texas

- Ohun too nilo bi o ba fẹ di nọọsi ni Ìpínlẹ̀ Texas gẹgẹ bo ṣe wa ninu alakalẹ àjọ to n boju to iṣẹ́ àwọn noosi ni Texas ni pe ẹni to ba fẹ gba iwe ẹri lati maa ṣiṣẹ́ gẹgẹ bii nọọsi gbudọ kọ́kọ́ pari ẹ̀kọ́ noosi ni Fasiti ti ijọba fọwọ́ si.