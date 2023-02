Wọ́n ṣíná ìbọn bolẹ̀ fún olórí ilé aṣòfin Osun, àlàyé lórí bó ṣe móríbọ́ rèé

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba sọ, agbẹnusọ fun olori ile igbimọ aṣofin nipinlẹ Ọṣun, Kunle Alabi ṣalaye pe nnkan bii agogo meji oru ni awọn afurasi agbenipa naa bẹrẹ ikọlu wọn ti wọn si bẹrẹ si nii yinbọn.

Iro ibọn ti awọn ẹṣọ alaabo rẹ gbọ ni awọn pẹlu fi ṣina ibọn pada eyi to mu ki awọn afurasi naa sare pada ninu ọkọ ti wọn gbe wa.

“Ọkọ bọọsi Hummer ni wọn gbe wa ti wọn si bẹrẹ si nii yinbọn si iyara ti olori ile aṣofin wa. Idi gan niyi ti a fi fura pe kii ṣe ọrọ adigunjale bikoṣe awọn to fẹ pa a. Ara ọta ibọn ti wọn yin gba ọgangan yara ti họnọrebu n sun wọle to si lọ ba aga to wa ninu yara naa.”