Olóòtú ìjọba New Zealand fẹ́ kọ́wè fi ipò sílẹ̀

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Olootu ijọba orilẹ-ede New Zealand, Jacinda Ardern, ti kede pe oun yoo kuro ni ipo to ba di oṣu to n bọ.