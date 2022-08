Ọwọ́ àwọn agbófinró Abuja tẹ afurasí 480 tó sá kúró lọ́gbà ẹ̀wọ́n Kuje

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Awọn alaṣẹ olu ilu orilẹede Naijiria, Abuja ni ọwọ ti tẹ eeyan ọrinlerinwo kan ti wọn funra si pe wọn wa lara awọn ẹlẹwọn to sa kuro lọgba ẹwọn Kuje lasiko tawọn agbebọn fi kọlu ọgba ẹwọn naa laipẹ yii.

Adari ikọ agbofinro to n wa awọn ẹlẹwọn naa, Bennett Igweh sọ pe awọn ẹlẹwọn to sa lọ naa, pupọ ninu eyi to jẹ ọkunrin, ti lọ pamọ sinu awọn bareke, ile ofifo atawọn ibuba miran lati maa hu iwa ibi wọn.