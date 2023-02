Ètò ìdóòlà ẹ̀mí níbi àjálù ilẹ̀ ríri ní Turkey, Syria kò ní pẹ́ wá sópin - Àjọ UN

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Ajọ iṣọkan agbaye sọ pe eto idoola ẹmi ati kiko awọn oku kuro labẹ awoku ile latari ajalu ilẹ riri to waye ni orilẹede Turkey ati Syria ti n ṣe kẹrẹkẹrẹ sunmọ idawọ-duro.

Adari ẹka eto iranwọ fun iṣẹlẹ pajawiri lajọ iṣọkan agbaye, Martin Griffiths lo sọ eyi lasiko to fi n ba awọn akọroyin sọrọ nibi abẹwo rẹ si ilu Aleppo lẹkun ariwa orilẹede Syria.

O ni awọn igbesẹ bii ipese ileegbe, ounjẹ, ile ẹkọ ati itọju miran fun awọn to fara kaasa ajalu ilẹ riri naa lo kan bayii.

Ajọ UN gbajumọ ipese ohun eelo to yẹ fun itọju awọn to ye iṣẹlẹ ilẹ riri

O ni ohun to ku ti wọn fẹ gbajumọ bayii ni gbigbe igbesẹ to yẹ fun itọju awọn to ye iṣẹlẹ naa..