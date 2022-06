Sunday Igboho wú ọ̀rọ̀ jáde nítorí ìkọlù tó wáyé ní Owo

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Gbajugbaja ajafẹtọ iran Yoruba, Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho ti wu ọrọ to fa ija iran Yoruba to bẹrẹ si ni gbe nigba naa lọhun to fi di wahala mọ ọ lọwọ bayii sita.