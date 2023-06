Èèmọ̀ dé! Pásítọ̀ pa aláboyún àti èèyàn méjì míì, iléẹjọ́ dájọ́ yíyẹgi fún un

wákàtí kan sẹ́yìn

Pasitọ Chidiebere Okoroafor ti ijọ Altar of Solution and Healing Assembly, Oyigbo, foju bale ẹjọ lori ẹsun pe o pa olori akọrin ijọ naa Concillia Ezenwa ti wọn fura si pe o fun loyun.

Bẹẹ naa ni Pasitọ naa jẹjọ iṣekupani Uluoma Onweagba to jẹ ọrẹ Concillia ọmọ rẹ ọmọ oṣu mẹsan Christabel lọjọ Kọkanla oṣu Kejila ọdun 2017 ni ijọba ibilẹ Oyigbo.

Adajọ S.O Benson, ninu idajọ to gbe kalẹ sọ pe ẹri ati akọsilẹ ibi ti ọdaran naa ti jẹwọ fi han pe lootọ lo jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.