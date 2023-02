Cyclone Freddy: Àwoͅn ará Mozambique 600,000 gbáradì fún ìjì líle

Cyclone Freddy: Àwoͅn ará Mozambique 600,000 gbáradì fún ìjì líle

wákàtí kan sẹ́yìn

O kere tan awon ara orileͅede Mozambigue to le ni eͅgbeͅrun loͅna eͅgbeͅta ni yoo faragba ninu iji lile cyclone Freddy to seese to beͅ sileͅ ni agbegbe omi nibeͅ.