A kò ní fi agídí mú ẹnikẹ́ni láti san ₦‎1,000 owó ìdàgbàsókè ẹ̀kọ́, ṣùgbọ́n... – Ìjọba Ondo

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Wọn ni awọn ko ni fi agidi mu ẹnikẹni lati san owo naa, amọ ẹnikẹni to ba kọ lati san ko ni jẹ awọn anfaani kan lati ọdọ ijọba.

“Ko si ẹnikẹni ti yoo fi ipa mu ọ pe ko lọ san owo naa amọ ti eeyan ba fẹ janfani ijọba, ijọba yoo bere iwe ẹri pe irufẹ ẹni bẹẹ ti san owo ọhun lati fi han pe ọmọ ipinlẹ Ondo to n fẹ ilọsiwaju ilu ẹni bẹẹ.”

“Ẹni to ba kọmlati san owo ọhun ko ni lafaani lati jẹ awọn anfani kan bii gbiba iwe ẹri owo ori tabi iwe ẹri ilẹ, C of O.”