Àlàyé rèé lórí bí bàbá ìkókó oṣù méjì ṣé bínú fà apá ọmọ já torí pé o sunkún lóru

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Iroyin naa kọkọ dabi iranran ṣugbọn nigba ti imọlẹ bẹrẹ si ni tan si ohun to ṣẹlẹ niṣe lọpọ ọmọ Naijiria gbarata.

Bawo lo ṣe ṣẹlẹ?

Favor ni ibẹ loun wa ti ariwo ọmọ ti mu ki oun pada wọ yara lati mọ nkan to ṣẹlẹ.

Amatobi lẹyin igba naa wa fi okun ati igi so ọmọ naa lapa nigba to ri wi pe apa naa ti kan.

Ki awọn araadugbo ma ba mọ ohun to ṣẹlẹ, Favor ni Amatobi ti awọn mọ inu iyara fun odindi ọjọ meji.

Lẹyin ọjọ meji yi ni Favor sọ pe oun ribi sa jade ti oun si kesi awọn araadugbo to pada ba a gbe ọmọ naa lọ si ile iwosan.

Amatobi ti na papa bora

Lati le fi doola ẹmi ọmọ naa ni wọn fi pada wa ge apa naa eyi to sọ ọmọ di alaabọ ara bayi.

Kini kan to dajubayi ni pe baba ọmọ naa to hu iwa laabi yi ti na papa bora eyi to mu ki awọn ajọ ajafẹtọmọniyan lorisi ṣe nkesi ijọba lati paṣẹ kawọn agbofinro ṣawari rẹ.