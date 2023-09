Blind woman raises two blind children: Ọkọ mi kọ̀ mí lẹ́yìn tí ọmọ kẹta náà kò ríran

“Mo ní ìpèníjà ojú àmọ́ àlàyé rèé lórí bí mo ṣe tọ́ ọmọ mi méjì táwọn náà kò ríran”

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Sugbọn BBC Yoruba rin, rin, rin, a se alabapade obinrin kan, Alabi Opeyemi, to ni ipenija oju, ti awọn ọmọkunrin mejeeji to tun bi naa ko riran rara.

"Alaye ree lori bi mo se wo ọmọ meji ti ko riran dagba lẹyin ti ọkọ mi fi mi silẹ"

Lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ, Opeyemi salaye ọna to gba tọ awọn ọmọ rẹ dagba gẹgẹ bi ẹni ti ko riran lati inu iya rẹ amọ to bi ọmọ mẹta gbankọ-gbankọ.

Opeyemi salaye pe mama oun lo ni kata lasiko to loyun oun, to si lọ sile iwosan fun iwosan lai mọ pe arun ẹyi eyiun Measels lo ni eyi ti ko jade sita.

“Ni kete ti ọkọ mi mọ pe ọmọ kẹta yii tun ti fẹ fọ loju, lo wa gbe, to si palẹ ẹru rẹ mọ, to si salọ.”

"Alaanu kan lo kọ ile ti mo n gbe fun mi amọ mo nilo kanga ati ẹrọ amunawa Solar"

Bakan naa lo n fẹ iranlọwọ lori ipese ẹrọ amunawa to n lo itansan oorun, eyiun Solar ati owo lati fi kun ọja to n pese lati ta, eyiun ọsẹ ifabọ ati lọfinda oloorun didun.

Opeyemi, ẹni to n dupẹ ipo to wa tun wa n gba awọn obi to ni awọn ọmọ to ni ipenija oju lati mase pa wn ti tabi maa fi wọn se agbe kiri igboro.