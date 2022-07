Àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì bí Ghana

Kí ni àwọn olùkọ́ ń bèrè fún?

Àwọn olùkọ́ lábẹ́ àkóso ẹgbẹ́ Ghana National Association of Teachers, GNAT, National Association of Graduate Teachers, NAGRAT, Teachers and Educational Workers Union, TEWU ati de Coalition of Concerned Teachers, Ghana, CCT ń bèrè fén àfikún ìdá ogún lé owó oṣù wọn.