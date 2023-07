Ohun tí ìwé òfin Nàìjíríà sọ rèé nípa Gómìnà tí kò bá ní àlàáfíà láti ṣiṣẹ́ rẹ̀

Lucky Adedatiwa to n dele de, fajuro si iroyin kan to gbode pe Akeredolu ko le gbe apa mọ.

Ninu atẹjade to fi sita niṣe lo bẹnu atẹ lu ''agbelẹrọ ahesọ ati ọrọ odi'' tawọn kan to fẹ da wahala silẹ kọ nipa ipo ilera Akeredolu.

Bẹẹ naa ni Sẹnẹtọ Iyiola Omisore to jẹ akọwe agba ẹgbẹ oṣelu APC naa fi ọrọ sita wipe awọn akọroyin ṣi ọrọ gbe sita nipa ohun ti Alaga ẹgbẹ naa Sẹnẹtọ Abdullahi Adamu sọ nipa ilera Akeredolu ni.

Kini ofin sọ nipa Gomina ti ko lalaafia lati ṣe iṣẹ rẹ?

Labẹ ofin Naijiria ni paapa abala 189 ti wọn ṣe atunṣe rẹ sọ alaye nipa aile gbe apa tabi ẹsẹ ati ohun to tunmọ si fawọn to jẹ Gomina tabi igbakeji.

Lati le fidi rẹ mulẹ pe Gomina ko le gbe apa tabi ko ni alaafia lati ṣe iṣẹ rẹ, ile aṣofin ni lati ṣe agbende igbimọ ti yoo ṣe ayẹwo ati iwadii to peye ti wọn yoo si jabọ fun olori ile.

Ti iwadii yi ba fi han pe ko lagbara lati ṣe iṣẹ rẹ, abala 189(2) labẹ ofin yi ni olori ile yoo buwọlu abajade yi ti wọn yoo si gbe jade ninu iwe ikede ijọba taa mọ si official Gazette.

Awọn wo ni yoo wa ninu igbimọ iwadii yi?

Ọkan ninu wọn si gbọdọ jẹ Dokita to n tọju Gomina ọhun.

Awọn mẹrin to ku si gbọdọ jẹ ogbontarigi dokita to ni imọ nipa ẹka ti wọn yoo fi kopa ninu ayẹwo taa n wi yi.

Lati igba wo ni Akeredolu ti gba isinmi itọju ilera to gba?

Amọ ṣa lẹyin ọpọ awuyewuye to fi mọ bi awọn ẹgbẹ alatako ṣe n sọ pe o yẹ ki Akeredolu gbe agbara fun igbakeji rẹ, Akeredolu pada kọwe si ile aṣofin lọjọ Kẹtala oṣu Kẹfa.

Lọjọ Kẹwa oṣu Keje to jẹ ọjọ mẹrin lẹyin igba to yẹ ki isinmi ilera Akeredolu pari ko si pada si ipo,o fi iwe ranṣẹ si ile aṣofin to si beere afikun iye ọjọ isinmi yi lọdọ olori ile.