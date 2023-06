APC sọ òkò ọ̀rọ̀ sáwọn alátakò lórí ipò ìlera Akeredolu! Àlàyé nípa ipò tó wà nìyí

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

“O ba ni lọkan jẹ pe awọn kan le maa ro iku ro eniyan ẹlẹ́ran ara bii tiwọn. Iru iwa yii ko tọ o si yẹ ki gbogbo eniyan to ba fẹ ni bu ẹnu atẹ lu u.”

Eyi ni ọrọ to jade wa latọdọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress(APC) ìpínlẹ̀ Ondo gẹgẹ bi wọn ṣe bu ẹnu atẹ lu ẹgbẹ́ alátakò lori ikọlu ọrọ ti wọn ṣe si ẹbi Gomina Rotimi Akeredolu ati ipenija ailera to n koju lọwọlọwọ.