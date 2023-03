Ìyá àgbà dáná sun ọmọ ara rẹ̀ ọkùnrin, ìyàwó àtawọn ọmọ wọn méjì mọ́lé l’Ondo

Iya agba naa, Iforiti Oloro, n gbe pẹlu ọmọ rẹ ọhun ati ẹbi rẹ niluu Aponmu, to wa lopona ilu Akure si Ondo.

Aago meji oru ni iṣẹlẹ maa waye

Ẹnikan ti ọrọ naa ṣoju rẹ, Korede Michael sọ pe ṣadede lawọn ri ile awọn eeyan naa to n jo ni nnkan bii aago meji oru, ki wọn to ja ferese ile naa lati yọ awọn to wa ninu rẹ.