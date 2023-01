Kíló ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ọ̀gá CBN Emefiele àti DSS?

Oríṣun àwòrán, Others

Bawo ni iṣẹlẹ yii ṣe bẹrẹ...

Oríṣun àwòrán, Others

Iroyin to ti n ja ranyin lati Osu Kejila, odun 2022 ni pe ileeṣẹ ọtẹlẹmuye ni Naijiria ti fẹ fi panpẹ mu Ọga agba ileeṣẹ Banki apapọ Naijiria, Godwin Emefiele.

Eleyii ko ṣẹyin igbeṣẹ ileẹjọ giga ni Abuja to paṣẹ pe DSS ko ni aṣẹ lati fi panpẹ ọba mu Emefiele nitori wọn ko ni ẹsun to munadoko.

Adajọ to gbọ ẹjọ naa ni ajọ DSS ko fidi rẹ mulẹ boya Emefiele ti wọn fẹsun kan ni ọga agba CBN.

Ati pe to ba jẹ oun ni, o yẹ ki Ajọ DSS kọkọ fi ọrọ naa to aarẹ Buhari leti ki wọn to gbe ẹjọ naa sita.