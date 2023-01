Mọ díẹ̀ lára nǹkan tí Alága ètò ìdìbò sọ ní Chattam House

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Bi eto ìdibo gbogbo ṣe n ṣúnmọ, alaga ajọ eleto ìdibo lorilẹede Naijiria, Ọjọgbọn Mahmood Yakubu ni eto ìdibo ọdun yoo lọ ni ọna to dara pupọ nitori o wa ni to si awọn araalu.

Yakubu sọ eleyi nigba to n sọrọ ni Chattam House lorilẹede Gẹẹsi. O salaye pe bí eeyan ba ni ẹtọ lati ìdibo sugbọn ko si ibi to tí ma dibo, awọn yoo se nnkan to yẹ.