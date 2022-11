Àdó olóró tí ìjọba fi ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ ogun ọlọ̀tẹ̀ pa ọ́pọ́lọpọ̀ aráàlú ní Ethiopa

Oṣoju mi koro kan ti sọ fun BBC pe ainiye awọn olugbe ilu Mandi lo sọ ẹmi wọn nu lati lẹyin ikolu lorilẹ-ede Ethiopia, eyii to jẹ kilomita ibusọ ẹẹdẹgbẹta, si olu ilu Addis Ababa.

Awọn olugbe Mandi ni iṣẹlẹ naa waye ni ọjo kanri lọjọru ọse yii ,lẹyin ti ikọ ọmọ ologun Oromo Liberation Army, OLA, to jagun gba ilu naa lọwọ ikọ ologun ijọba Ethiopia.

Olugbe ilu naa, ẹni to fi orukọ rẹ pamọ sọ fun akọroyin BBC pe ijọba lo ti n gbogun ti awọn ikọ agbegọn, sugbọn oṣeni laanu pe awọn ọmọ olugbe ilu lọ fara kasa iku ojiji.

Olugbe naa fi kun pe gbogbo ọkọ ayọkẹlẹ ati ẹyan to wa lagbe gbe ni ado oloro latoju ofurufu sọ wọn di ero ọrun.

Ọrẹ oṣojumi koro naa, to jẹ ajinhinrere, Tariku Wanna, to tun jẹ baba ọmọbinrin lenjelenje kan wa lara awọn to dero ọrun nigba ti wọn n jẹ ounjẹ ọsan.