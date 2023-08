Gbèdéke tí Ecowas fún ológun tó gbàjọba ní Niger parí; wo ohun ti yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀

Gbedeke ọlọjọ meje ti ajọ Ecowas fun awọn ọmọ ogun to gbajọba ni orileede Niger lati da ijọba pada fun aarẹ Mohammed Bazoum ti pe lonii.

Ṣugbọn awọn alẹnulọrọ ṣi n wa ọna lati yanju aawọ to ba iditẹgbajọba yi de.

Lọjọ Aiku to kọja ni alaga ajọ Ecowas to tun jẹ aarẹ Naijiria, Bola Tinubu kede pe awọn ti fun awọn ọmọ ogun lọjọ meje lati da ijọba pada.

Lati igba naa si ni oriṣiriṣi ikede ijiya ti waye debi pe wọn ja ina mọnamọna to lọ si orileede naa lati apa kan Naijiria.

Ni bayii ti gbogbo igbiyanju lati mu ki awọn ologun da ijọba pada fun Aarẹ Bazoum ko tii so eso rere, ki wa ni yoo ṣẹlẹ si gbedeke da ijọba pada yii?

Njẹ Ecowas yoo sun ọjọ gbedeke ?

Amọ eleyi le tun jẹ ki aawọ yi pẹ si ki wọn to ri yanju bo ti lẹ jẹ wi pe ohun tawọn igun mejeeji le sọ to mọgbọn wa ni pe ijiroro ṣi n tẹsiwaju tori naa sisun ọjọ ko buru pupọ.

Ohun to bu ọrọ yi ku bayi ni pe gbogbo igbiyanju ipẹtusaawọ yi lọna alaafia ti Ecowas n gba ko so eso rere.

Bẹẹ ni wọn lawọn wọgile gbogbo adehun ajọṣepo ologun laarin awọn ati France to faaye gba ki wọn gbe ọmọ ogun orileede France to le ni ẹgbẹrun kan wọ Niger.

Nibi ti ọrọ de duro, Aarẹ Bazoum to wa latimọle ti n kerora iru ipo to wa ni ahamọ.

Ọna abayọ si dida ijọba pada

Eleyi le mu ki ọkan awọn to n tako iditẹgbajọba yi tutu nibi kibi ti wọn ba wa ni Africa tabi lagbaye.

Ecowas ti ṣaaju fẹnuko lori did ijọba pada ni orileede Mali ati Burkina Faso to jẹ alamuleti Niger tawọn naa wa labẹ ijọba ologun.

Sudan naa to jẹ pe ajumọṣe ijọba ologun ati alagbada ni wọn n lo lati ọdun 2019 to si yẹ ki eyi jẹ atọna fun idajọba pada falagbada ko ti ribi yanju ọrọ wọn.

Ṣe Ecowas ṣetan lootọ lati kogun ja Niger?

Ni 2017 nigba ti aarẹ The Gambia,Yahya Jameh, kọ la ti gbe ijọba kalẹ lẹyin ifidirẹmi ninu idibo, ologun ni wọn fi le kuro lori oye.

Akọkọ ni pe Niger jẹ ọkan lara awọn orileede to tobi ni Africa.

Lafiwe rẹ ati The Gambia iyatọ yoo wa nitori ko ni rọrun lati fi ọmọ ogun ranṣẹ sibẹ ni irọrun bi wọn ṣe ko ọmọ ogun lati Senegal wọ The Gambia nigba naa lọhun.

Ẹlẹẹkeji ni pe Naijiria to jẹ alagbara lagbegbe naa n koju awọn ipenija aabo labẹle.

Bo ba fi ọmọ ogun ranṣẹ si Niger, aye rẹ yoo yọ silẹ pẹlu ipenija to n koju pẹlu awọn agbesunmọmi bi Boko Haram ati Iswap.

Ẹlẹẹkẹta ni pe awọn orileede meji to mule ti Niger, Burkina Faso ati Mali sọ pe bi wọn ba fi le kogun ja Niger, awọn yoo ṣatilẹyin alabagbe awọn.

Nigeria ati Niger naa tun ni ibaṣepọ ọlọjọ pipẹ to munadoko.

Pupọ eeyan ni Niger n sọ ede Hausa ti eleyi yoo si ṣoro fawọn ọmọ ogun Naijiria to jẹ Hausa lati doju ija kọ ọmọ iya wọn ti ọrọ ba dogun.

Awọn orileede bi Algeria to mule ti Niger,orileede China ati Russia naa ti n sọ pe ki wọn tẹsiwaju ijiroro lati le fi yanju aawọ to wa nilẹ yi.

Wọn lo ku ki Naijiria foju agba wo ki igbesẹ kankan to le waye.

Ohun to ku bayii ni ki ajọ Ecowas jẹwọ ararẹ nipa mimu alaafia wa lagbegbe to ṣe pe ko ribi dẹkun iditẹgbajọba ologun laarin ọdun mẹta to kọja sẹyin.