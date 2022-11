Wo ọ̀pọ̀ ohun mère-mère tí wọn fi ṣìkẹ́ Ifeanyi, Ọmọ Davido kó tó kú àti bó ṣe dé lórí ayélujára

Ọmọ ọdun mẹta ọhun lo ko sinu omi adagun to wa nile Davido to wa ni Banana Island ni Ipinlẹ Eko.

Ikú Ifeanyi Adeleke jẹ́ ìbanujẹ ńlá fun Orílẹ̀èdè

Nítorí iranlọwọ to n ṣe fun awọn araalu lo difa ede kan tí wọn pe ni " We rise by lifting others".