Ènìyàn mẹ́sàn án ti kú ní ìfẹ̀họ́núhàn tako ìjọba ológun

wákàtí kan sẹ́yìn

Iye awọn eniyan to ti papoda ninu ifẹhọnu han to n lọ lọwọ lorilẹede Sudan ti pe eniyan mẹsan an.