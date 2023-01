Ghana, Morocco,fi òfin de ìrìnàjò láti China lẹ́yìn tí Covid-19 tún búyọ níbẹ̀

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ikede naa waye lẹyin ti ajakalẹ aarun naa tun gbilẹ ni China, eyi to mu ki awọn orilẹ-ede bi UK, US, australia, Canada, ati awọn mii kede ilana tuntun fun awọn ọmọ China.

Amọ, awọn arinrinajo to ba wọ Ghana, yala ọmọ ilu, alejo tabi awọn to n gbe nibẹ, to si ti gba abẹrẹ ajẹsara wọn pe, ko ni ṣe ayẹwo kankan ki wọn to kuro ni orilẹ-ede ti wọn ti n bọ, tabi wọle si Ghana, ayafi awọn to ba n bọ lati China nikan.