Dibu Ojerinde lò mí láti kó N5.2bn owó ìjọba ṣàpó ara rẹ̀ - Ẹlẹ́rìí sọ fún iléẹjọ́

ìṣẹ́jú 4 sẹ́yìn

Àjọ ICPC tun gbé ọ̀gá àgbà JAMB tẹ́lẹ̀, Dibu Ojerinde láti fọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò

Ojerinde ni ileeṣẹ banki aladani, Osanta Microfinance Bank nigba to wa ni ẹnu isẹ ijọba

Ojerinde dèrò àtìmọ́lé àjọ ICPC fún ìgbàkejì

“Yoo ma koju awọn igbimọ to n ṣe iwadi lori awọn ẹri tuntun to jẹtọ lori ẹsun to ṣe ijẹjọ rẹ lọwọ pe o lu owo ilu ni ponpo lasiko to jẹ Ọga agba fun ajọ Jamb.