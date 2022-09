'Ìṣlẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi ló wú mi lórí láti bẹ̀rẹ̀ ṣíṣe àgbélẹ̀rọ ẹsẹ̀ àti ọwọ́ fún àwọn ọmọ tí kò le rìn'

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Mo maa n ri awọn to ni ọwọ kan tabi ẹsẹ kan loju popo ṣugbọn nko tilẹ roo ripe o lee wa pada kan emi naa. O fi mi logbologbo. Mo bi Ọlọrun leere ẹṣẹ mi.”

‘L’ọjọ ti mo kọkọ riti ọmọ mi fi ẹsẹ ara rẹ duro, mo bu si ẹkun’

Ni awujọ to jẹ pe awọn eeyan ti maa n da si ọrọ ti ko ye wọn pẹlu idẹyẹsi awọn akanda lọpọlọpọ, Crystal sọrọ lori ipenija to koju lori ọrọ ọmọ rẹ.

“Ki wọn to fun ọmọ mi ni agbelẹrọ ẹsẹ eyi to fi n rin kaakiri bayii ti awọn kan si maa n beere idi ti awọn ṣi fi maa n gbe ọmọ to ti dagba bayii kiri.