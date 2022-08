Ìjọba kéde pé wọn tí gbà ohùn ìjà tó tó ẹgbẹ̀rún mẹ́ta lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn

wákàtí kan sẹ́yìn

Àjọ to n risi amojuto ohun ija lorilẹede Naijiria ti kede pe awọn ti gba ohun ija orisirisi to to ẹgbẹrun mẹta lọwọ awọn ọdaran pẹlu ìranlowo awọn ọmọ ologun ni Ipinlẹ Delta.