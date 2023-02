‘Buga Won’ tí àwọn adájọ́ ‘Tribunal’ sọ, ìfọ̀rọ̀ṣeré lásán ni – Agbẹjọ́rò Oyetola

Lẹyin ti eeyan meji lara igbimọ ẹlẹni-mẹta ti ile ẹjọ to n gbẹjọ nipa magomago eto idibo, iyẹn Tribunal ti gba pe lootọ ni abusi idibo lọna aitọ waye to mu ki iye eyan to dibo gomina ni Osun pọ ju bo ti yẹ lọ, igun ti gomina to kuro lori alefa, Gboyega Oyetola tun ti sọrọ lati gbe lẹyin ohun ti awọn agbẹjọro Tribunal sọ.