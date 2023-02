Ọwọ Ọlọ́pàá tẹ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin pẹ̀lú $498,100 ní Rivers

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Igwe, ẹni to soju ẹkun ijọba Port Harcourt keji, to si tun jẹ ọkan lara awọn to ṣe ipolongo ibo fun oludije sipo aarẹ ẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar.