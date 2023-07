Ọkùnrin kan gbé ọọ̀ni ní ìyàwó nítorí ètùtù ọrọ̀

Iroyin sọ pe ọọ̀ni naa to jẹ ọdun meje, ti wọn sọ orúkọ rẹ ni 'Little Princess' (ọmọọbabìnrin kekere') jẹ́ asoju òrìṣà kan to nii ṣe pẹlu ilẹ̀.