Agbébọn fi ẹ̀wọ̀n so èèyàn mẹ́ta mọ́ òpó ilé bíi ẹran

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Ara meeriri, mo ri ori ologbo lori atẹ ni isẹlẹ kan to gba ẹnu tan, eyi to waye nipinlẹ Anambra lọsẹ to kọja.