Olubadan ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn Alaagbaas, yí ìpinnu rẹ̀ padà

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Olubadan ti ilu Ibadan, Oba Lekan Balogun, CFR ti yi ipinnu rẹ pada lori igbesẹ to gbe lori ọdun Egungun niluu Ibadan lẹyin to se ipade pọ pẹlu Alaagbaas, to jẹ olori egungun nilẹ Ibadan.