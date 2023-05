Play video, "Ẹ̀yin tẹ́ẹ fẹ́ máa ṣe "prank" pa owó bíi tèmí, ẹ má dán an wòo torí adúrú ìyà tó ń jẹ mi yìí - Trinity guy", Duration 7,28

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

"Awọn "prank" kan wa ti mo ṣe to jẹ wipe ko dẹrun rara, koda ohun ti oju mi ri ko le jẹ ki n fi si ori ayelujara".

Awọn itanjẹ kan wa ti Moruf ti ṣe to ni agbara gan to jẹ wipe o ti ko o si wahala.

Koda, o ti jẹ igbati, ifọti, ifọmu, igbaju. Wọn ti lu u bii bara to ba ara rẹ nileewosan ri.

Ọpọlọpọ eeyan to maa n wo fidio rẹ lo ti woye pe boya o ti kọ iwe rẹ tẹlẹ ni ti wọn si fẹrẹẹ ma gbagbọ pẹlu bi awada rẹ ṣe le to to si maa n ko o jiya lọpọ igba tabi ti ẹru yoo tilẹ maa ba awọn eeyan fun un.