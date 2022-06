Iléẹjó ti fi ọkọ Osinachi olórin sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Kuje Prison

Ileẹjọ giga ni ilu Abuja ti ni ki wọn ti Peter Nwachukwu, ọkọ olorin to doloogbe Osinachi si ẹwọn Kuje Correctional Facility, titi di igba ti igbẹjọ ipaniyan ti wọn fi kan an yoo bẹrẹ.

Ileeṣẹ adajọ agba lorilẹede Naijiria ati Minisita fun ọrọ idajọ lo fi ẹsun naa kan Peter, o fi tipatipa le Osinachi kuro ninu ile rẹ, eleyii to tako ofin Naijiria lori lilo ipa si eniyan, Violence Against Persons, VAP (Prohibition) Act, 2015.

Ẹsun ti wọn fi kan ọkọ Osinachi…

Nwachukwu ni wọn pe lẹjọ ni abẹ ofin section 104 ati 379 ti iwe ofin Administration of Criminal Justice Act, 2015 pẹlu ẹsun ipaniyan eleyii to tako iwe ofin Naijiria, to si le ri iku he to ba jẹbi ẹsun naa.