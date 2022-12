Kàyéfì! Orílẹ̀èdè Nàìjíríà ló lùgbàdì àìsàn Ìbà jù lágbàyé - Àjò WHO

Ajọ eto ilera lagbaye WHO ti kede orilẹede Naijria gẹgẹ bii orilẹede ti ọpọ awọn eeyan ti lugbadi aisan iba ju lagbaye pẹlu orilẹede Democratic of Congo.

WHO, ninu atẹjade rẹ to fi lede nipa aisan iba fun ọdun 2021, ni Naijiria ati Congo ni aisan iba naa ti ba awọn eeyan finra ju lagbaye.

Ninu akọsilẹ miiran, awọn to lugbadi aisan iba jẹ miliọnu mẹtadinlaadọtalenigba ti awọn to baa lọ si le ni ẹgbẹrun Mẹsan lọdun 2021.

Awọn orilẹede mẹrin ni o ko idaji gbogbo awọn tiku pa nipasẹ aisan iba ni agbaye lọdun 2021: Nigeria (31%), Democratic Republic of Congo (13%), Niger (4%), ati United Republic of Tanzania (4%). ” Ajo WHO lọdun 2021, pin awọn apo to ni ogun Ẹfon lara laarin ọdun yii eleyi ti o to miliọnu Mejidinlaadoje niye.