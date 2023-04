A kìí ṣe oní jìbìtì ní'lé Akuji, Mòlẹ́bí Alfa Ràfíu oní POS tí wón sèèsì fi N280m ránsẹ́ si àkántì rẹ̀ n'Ilorin fi igbe ta!

A kìí ṣe oní jìbìtì ní'lé Akuji, Mòlẹ́bí Alfa Ràfíu oní POS tí wón sèèsì fi N280m ránsẹ́ si àkántì rẹ̀ n'Ilorin fi igbe ta!

Oríṣun àwòrán, OTHERS

wákàtí kan sẹ́yìn

O sọ wipe ile Akunji ko ni akọsile jibiti bo ti wu o kere mo ri ninu itan Abayawo, bẹẹ sini Alfa Rafiu ti an sọrọ rẹ yi ni

O tun fi lede wipe Alfa Rafiu ko ko ọrọ jọ ninu ile rẹ afi ibusun ti o fi n sun ati awon ohun pẹ́pẹ̀ẹ̀pẹ́, o sọ pe o jẹ eniyan to dara ti o si jina si iwa janduku.

Bakan naa, o sọ wipe ko si ẹni to ni "statement of account lọwọ ti o fi le sọ iye owo to wọle si akanti Alfa Rafiu, oni koda, awon ọlọpa paapa ko nii lọwọ.