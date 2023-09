Ẹ fọkànbalẹ̀, Naira sí ǹ bọ̀ wá níyì ju Dọ́là lọ - Adeboye

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Pasitọ agba fun Ijọ Redeemed Christian Church of God, Pasitọ Enoch Adeboye ti sọ asọtẹlẹ pe owo naira orilẹede yii yoo ni okiki ju owo ilẹ Amẹrika, Dọla lọ.

Adeboye sọ gbolohun yii lọjọ Aiku lasiko to n ṣe iwasu nibi eto idupẹ kan to waye ni ẹka ijọ rẹ to wa ni agbegbe Ebute Metta niluu Eko.