Bí wọ́n ṣe ṣàwárí òkú ọmọ ipínlẹ̀ Anambra kan nílé ìtura Bauchi rèé

Agbẹnusọ ileeṣẹ naa, Ahmed Wakili ṣalaye fun BBC pe ẹyin ọjọ meji ti wọn ti n wa ọkunrin naa ni wọn to ṣawari oku rẹ nile itura ọhun.

“Obinrin naa sọ pe ọkọ oun kuro nile wọn, to si lọ si ṣọọbu wọn to wa ni Boi, amọ lati igba naa loun ti n wa.”

“Ni kete to fi ọrọ naa lọ ọlọpaa leti ni DPO agbegbe naa paṣẹ ki wọn maa wa ni kiakika ko to di pe wọn ri oku rẹ nile itura kan ni Tundun Wada, to wa lagbegbe Bogoro.”