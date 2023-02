Àwọn dókítà gbé ọ̀bẹ jádé nínú ilé ọmọ obìnrin kan lẹ́yìn ọdún 11 tó ṣiṣẹ́ abẹ

Felistah wa itọju titi laisi ọna abayọ to yọju lakoko.

Awọn ileeṣẹ iroyin abẹle kan sọ pe irora yii bẹrẹ lẹyin to se diẹ ti wọn fi iṣẹ abẹ gbẹbi rẹ nigba to fẹ bi akọbi rẹ ni ile iwosan kan ni Kitale, lorilẹede Kenya.

Nigba ti wahala yii n ṣe kẹrẹkẹrẹ wọ ọdun kejila, lawọn dokita ba bẹrẹ si ni woye pe o fẹ dabi ẹni pe ohun to n ṣẹlẹ si arabinrin naa fẹ ju ti ọgbẹ inu lọ.

"Wọn ba ọbẹ iṣẹ abẹ naa ninu ikun arabinrin ọhun, nibi to fara pamọ si laarin ile ọmọ rẹ ati ifun rẹ"

Eyi lo mu ki wọn ni ko ṣe iṣẹ abẹ lati mọ nnkan gan to wa ni inu rẹ.

Lẹyin iṣẹ abẹ oni wakati meji ọhun to waye lọjọ keji oṣu keji ọdun 2023, ni awọn dokita fi han an pe ọbẹ iṣẹ abẹ ni wọn ba ni inu rẹ.

Awọn ileeṣẹ iroyin abẹle sọ pe Dokita Kairo Kimende, to jẹ adari agba fun ile iwosan Marauga Level four hospital ni agbegbe Muranga ti wọn ti ṣe iṣẹ abẹ naa, lọjọbọ sọ pe, wọn ba ọbẹ iṣẹ abẹ naa ninu ikun arabinrin ọhun, nibi to fara pamọ si laarin ile ọmọ rẹ ati ifun rẹ.