Nígbà wò ni ààrẹ Tinubu yóò kéde àwọn dúkìá rẹ̀? Aráàlú ń bèèrè

CCB, SERAP atwọn mii ti n ke si aarẹ tipẹ

Ka to rin jina, ẹ jẹ ki a fi to ara wa leti pe a o le sọ pato boya aarẹ ti kede dukia rẹ ni gbangba tabi ni ikọkọ.

Eleeyi to han si wa gbangba ni pe ajọ Code of Conduct Bureau to n mojuto iṣesi awọn to dipo mu ni ijọba ti ṣaaju kede ọrọ lori kikede dukia yi.