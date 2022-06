Fídíò ìbálòpọ̀ ''Sex Tape''tó lu síta mú kí àwọn ọ̀dọ́ dá ṣèríà fáwọn olólùfẹ́ méjì níwájú aàfin Kábíyèsí

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Ninu fidio ṣẹria taa n wi yi,wọn so arakunrin yi ati obinrin yi mọ ara opo kan ninu aafin ọba ni Upper West Region. Idi tawọn to da sẹria yi lawọn fi ṣe bẹẹ ni pe ko tọ bawọn mejeeji ṣe ya aworan ibalopọ wọn.

Amọ iwa tawọn ọdọ to lu wọn yi hu ko dunmọ awọn eeyan Ghana ninu to fi mọ Naa Fuseini Seidu Pelpuo IV, ,olori igbimọ awọn lọbalọba to ṣapejuwe iwa yi ''gẹgẹ bi iwa ẹranko''