Wo bí obìnrin kan ṣe fi iṣẹ abẹ gba ilé ọmọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Awọn Dokita oniṣẹ abẹ ni ilu Oxford lo yọ ile ọmọ naa lẹyin ti ẹ̀gbọ́n arabinrin naa to ti pe ọdun ogoji fi ile ọmọ rẹ ta aburo rẹ lọrẹ.

Wọn fi kun un wipe aburo ati ọkọ rẹ ti ṣáájú ko ọpọlọpọ ẹyin to n di ọmọ pamọ eleyi ti wọn ti fi oje nnkan ọmọ ọkùnrin pade wọn lati ọjọ yii ti wọn si n duro de asiko ti wọn yoo gbe e sinu ile ọmọ lati dagba.

Ikọ Dokita ogún lo pawọpọ ṣe iṣẹ abẹ yii eyi to gba wọn ni bii wakati mẹtalelogun fún iṣẹ abẹ meji eyi to so pọ mọ ara wọn ni ile iwosan Churchill ninu osu keji ọdun yii.