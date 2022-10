Bí Adeleke bá lé àwọn alága ìbílẹ̀ tuntun, ilé aṣòfin yóò yọ òun náà nípò gómìnà - APC Osun

Ikilọ naa lo waye latẹnu agbẹjoro ẹgbẹ oṣelu APC, Adegoke Ogunsola, nigba to danu ibeere lẹyin ti eto idibo awọn alaga ibilẹ to waye lopin ọsẹ.

Eto idibo alaga ibilẹ naa ni ẹgbẹ oṣelu PDP bu ẹnu atẹlu pe ko ba ofin mu, to si leri pe oun yoo yọ awọn alaga naa nipo ni kete ti gomina tuntun ba ti ṣe ibura wọle.

Sugbọn Ogunsola, ẹni to jẹ oludije sipo alaga ni ijọba ibilẹ Ifelodun ni ko si ijọba kankan ni Naijiria to ni ẹtọ lati tu awọn alaga ti wọn dibo yan ka.

"Ile gbimọ asofin nipinlẹ lo tun le tu awn alaga ijba ibilẹ ka"

Awọn miiran to le tu awọn alaga ijọba ibilẹ ka ni Ile gbimọ asofin nipinlẹ naa.”

Ogunsola ni ẹṣẹ to le yọ Adeleke nipo gẹgẹ bii Gomina, ni ti Gomina tuntun naa ba gbiyanju lati tu awọn alaga ijọba ibilẹ ka.

A tu awọn alaga tuntun naa ka ni ilana ofin Naijiria - PDP

Nigba ti alaga igbimọ alakoso fidihẹ ẹgbẹ oṣelu PDP nipinlẹ Ọṣun, Akindele Adekunle sọrọ lasiko ijiroro kan pẹlawọn oniroyin, o ni ọgbọn ni ijọba ipinlẹ Ọṣun n da lati da ewe bo awọn iwa ijẹkujẹ to ti hu silẹ.

Bakan naa lo ke si ọga agba patapata ileeṣẹ ọlọpaa ati kọmiṣọnna ọlọpaa nipinlẹ ọhun pe ki wọn tete gbe igbesẹ to yẹ, lati dena eefin wahala to n ru naa. ko to di ina rogbodiyan ti yoo tigi boju alaafia nipinlẹ naa waye..