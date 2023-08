Ìyanu, iyèméjì, àti ẹ̀hónú àwọn ọmọ Nàìjíríà lórí bí Ààrẹ Tinubu ṣe pín ipò fáwọn mínísítà rẹ̀

Awọn eniyan n beere idi ti gomina ipinlẹ Rivers tẹlẹ to ṣẹṣẹ kuro ni ipo se de ipo minisita naa, to fi mo gomina ipinlẹ ọsun tẹlẹ naa to fi di ipo minisita naa mu, to fi mo gomina ipinlẹ Plateau tẹlẹ,Simon Lalong ti wọn ti fun ni ipo minisita fun iṣẹ ati igbanisiṣẹ.