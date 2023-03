Àwọn olóṣèlú Krìstẹ́nì yarí lórí bí ìjọba ṣe fẹ́ fi òfin de ọtí mímu

Awọn oloṣelu Kristẹni ti ni igbesẹ ile igbimọ aṣofin orilẹede Iraq to fi ofin kiko ọti wọle ati ti ta ọti ni ko bojumo rara, ti wọn si ti bẹrẹ igbiyanju lati yi ofin naa pada.

Lọjọ Satide ni awọn igbimọ naa ni ki awọn agbofinro bẹrẹ si ni rii pe ofin ọhun di mimu ṣẹ. Oṣu to kọja ti wọn buwọlu ofin naa lẹyin ti ọpọlọpọ awuyewuye waye.

Lati ọdun 2016 ni ile igbimọ ti kọkọ buwọlu ofin naa ti ẹnikẹni to ba ṣẹ si ofin naa yoo san owo itanra to to milọnu mẹẹdọgbọn dinars owo Iraq.