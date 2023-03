Iléèṣẹ̀ wọ gáù bí òṣìṣẹ́ méjì ṣe dédé já sínú alagbalúgbú ìpápánu Ṣokoléètì

Oríṣun àwòrán, OTHERS

11 Ẹrẹ̀nà 2023

Ajọ to n ri si aabo lẹnu iṣẹ lorilẹede Amẹrika ti fi ofin gbe ileeṣẹ Pennsylva kan, Mars Wrigley factory to w ani ilu Elisabethtown.

Wọn paṣẹ ki ileeṣẹ naa san faani to le ni ẹgbẹrun mẹrinla abọ dọla ($14,500) ni ibamu pẹlu aṣẹ to de abo ati eto ilera.

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Iṣẹlẹ yii waye ninu oṣu Kẹfa ọdun 2022. Ki wọn to lee ri awọn oṣiṣẹ ọhun gbe jade, wọn ni lati wa ọna ge idi àgbá to kun fọ́fọ́ fun ipapanu Ṣokoleeti.

O to eeyan mejila to yọnda lati doola awọ́n mejeji to yọju koda wọn gbe oṣiṣẹ kan pẹlu ọkọ baalu lọ si ile iwosan gẹgẹ bi awọn oniroyin abẹle ṣe sọ ọ.