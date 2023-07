Àlàyé lórí ohun tó ṣokùnfà ikú gbajúmọ̀ òṣèré sinimá, Cynthia Okereke

ìṣẹ́jú 4 sẹ́yìn

Aarẹ ẹgbẹ awọn onitiata ede oyinbo ni Naijiria, (Actors Guild of Nigeria), Emeka Rollas sọ fun BBC pe, “ọkọ arabinrin Okereke fi to mi leti pe iporuru ọkan” kun ara ohun to koju oserebirin naa ki o to jade laye.