Àwọn agbébọn jí ọ̀gá àgbà FCE Abẹokuta tẹ́lẹ̀ àti awakọ̀ rẹ̀ gbé

Iroyin to tẹ BBC Yoruba lọwọ laipẹ yii ti fi idi rẹ mulẹ pe awọn agbebọn kan ti ẹnikẹni ko tii mọ ti ji ọga agba patapata tẹlẹ nile ẹkọ awọn olukọni, Federal College of Education (FCE) to wa lagbegbe Oṣiẹlẹ, niluu Abẹokuta, Ọmọwe Ayọdele Adetayọ Ajayi gbe.