Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ yà bàrá ṣekúpa èèyàn mẹ́jọ míì ní Texas

Oríṣun àwòrán, NEWSNATION VIA CBS

Eeyan mẹjọ tí padanu ẹmi wọn lẹyin ti ọkọ ayọkẹlẹ kan rọ lu wọn nibudokọ kan to sunmọ ile awọn ọmọ alianiya ati arin irinajo Texas.

O to eeyan marun-un miiran to tun farapa yanayana níbi iṣẹlẹ naa.

Maldonado ni ki iṣẹlẹ naa to waye, o to ogun eeyan to wa nibi ibudokọ ti wọn n duro de ọkọ ti yoo gbe wọn.